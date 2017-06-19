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В Кемерове юные экологи расчистили устье реки Каменушка

В Кемерове юные экологи расчистили устье реки Каменушка

Мероприятие приурочили к 99-летнему юбилею юннатского движения в России.

Юные кемеровские экологи расчистили от мусора устье реки Каменушка, что протекает по Рудничному бору и впадает в реку Томь. Мероприятие приурочили к 99-летнему юбилею юннатского движения в России.

«В акции по расчистке Каменушки приняло участие 35 ребят из школ № 16, 51, 60, Городской станции юных натуралистов, активистов детского общественного объединения «Союз Активной Молодёжи Рудничного района», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

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Позднее в честь праздника для школьников организовали экологический квест. Юные экологи собрали около 30 кубометров бытовых отходов. В этот раз при сборке мусора проводилась его сортировка. Весь собранный мусор направят на переработку.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

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