В Кемерове за сутки из окон выпали двое детей

В столице Кузбасса за один день из окон выпали двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

В Рудничном районе города мальчик в возрасте 2,5 лет выпал из окна второго этажа. Это произошло потому, что мать ребёнка уснула и не смотрела за сыном. Медиков вызвала соседка кемеровчанки, услышавшая плач малыша. Пострадавшему диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Чуть позже в Кировском районе города из окна второго этажа частного дома выпала трёхлетняя девочка. В момент происшествия отец ребёнка спал, а 11-летняя сестра пострадавшей занималась своими делами.

«Обе семьи, где пострадали дети, характеризуются положительно, на учете не состояли. По результатам проверки в отношении родителей мальчика и девочки инспекторы по делам несовершеннолетних составили административные протоколы», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, происшествия с детьми произошли на этой неделе, 20 июня.

По информации областного ГУ МВД, всего с начала года полиция зарегистрировала 11 фактов падения детей из окон.