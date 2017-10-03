В Кемерове запускают систему вызова экстренных служб по телефону 112

Сейчас к Системе-112 подключено два оператора связи.

3 октября в Кемерове начнёт работать система вызова экстренных служб по телефону 112. По этому номеру можно обратиться в случае возникновения экстренных ситуаций и для получения консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от ЧС.

Сейчас к Системе-112 подключено два оператора связи: ПАО «Ростелеком» и МТС.

«С 14:00 телефон 112 начнёт работать на всей территории Кемерова. В ближайшее время к этой системе будут подключены другие операторы связи, работающие в городе. Об окончательных сроках их подключения станет известно позже», – рассказали Сибдепо в пресс-службе «Агентства по защите населения и территории Кемеровской области».

Напомним, тестирование Системы-112 прошло в столице Кузбасса и Кемеровском районе ещё в октябре 2016 года. Предполагается, что она позволит сократить время реагирования на обращения жителей региона. Также система сможет определять местоположение обратившихся за помощью людей.