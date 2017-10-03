Новости
Кузбасс
В Кемерове запускают систему вызова экстренных служб по телефону 112

В Кемерове запускают систему вызова экстренных служб по телефону 112

Сейчас к Системе-112 подключено два оператора связи.

3 октября в Кемерове начнёт работать система вызова экстренных служб по телефону 112. По этому номеру можно обратиться в случае возникновения экстренных ситуаций и для получения консультаций по вопросам безопасности и способам защиты от ЧС.

Сейчас к Системе-112 подключено два оператора связи: ПАО «Ростелеком» и МТС.

«С 14:00 телефон 112 начнёт работать на всей территории Кемерова. В ближайшее время к этой системе будут подключены другие операторы связи, работающие в городе. Об окончательных сроках их подключения станет известно позже», – рассказали Сибдепо в пресс-службе «Агентства по защите населения и территории Кемеровской области».

Напомним, тестирование Системы-112 прошло в столице Кузбасса и Кемеровском районе ещё в октябре 2016 года. Предполагается, что она позволит сократить время реагирования на обращения жителей региона. Также система сможет определять местоположение обратившихся за помощью людей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Минкомсвязь России.

Комментарии

Рекомендуем

Квартира недели

Тот самый пентхаус за 120 миллионов в Кемерове

Одна из 6 самых дорогих квартир на 1/6 части суши
Чтиво

Как заработать на любви к стратегиям. Форекс или вызов самому себе

Довольный клиент поделился впечатлениями о форексе и своём заработке
Чтиво

«Осенний фестиваль недвижимости»: ипотека по минимальной ставке и квартира у моря

Как прошёл фестиваль и какие бонусы от банка получили гости
Опрос

Идеальная остановка в Кузбассе: какая она?

Голосуйте за "правильную" остановку

Сегодня в Кемерове

Популярное