В Кемерове запустили светофор на пересечении 50 лет Октября и Томской
Объект начал работать 10 июля в первой половине дня.
10 июля в столице Кузбасса начал работать светофор на аварийном перекрёстке Томская — 50 лет Октября. Об этом Сибдепо сообщили в пресс-службе кемеровского ЦОДД.
«Светофор будет работать в трёхфазном режиме круглосуточно. Наши специалисты будут наблюдать за работой объекта», — рассказали изданию в пресс-службе.
Ранее Сибдепо сообщал, что в первой фазе автомобили будут двигаться по улице 50 лет Октября, во второй – по улице Томской, третья позволит перейти дорогу пешеходам во всех направлениях.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, светофор на перекрёстке в центре города установлен в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
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