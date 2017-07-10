Авто
Кузбасс

В Кемерове запустили светофор на пересечении 50 лет Октября и Томской

Объект начал работать 10 июля в первой половине дня.

10 июля в столице Кузбасса начал работать светофор на аварийном перекрёстке Томская — 50 лет Октября. Об этом Сибдепо сообщили в пресс-службе кемеровского ЦОДД.

«Светофор будет работать в трёхфазном режиме круглосуточно. Наши специалисты будут наблюдать за работой объекта», — рассказали изданию в пресс-службе.

Ранее Сибдепо сообщал, что в первой фазе автомобили будут двигаться по улице 50 лет Октября, во второй – по улице Томской, третья  позволит перейти дорогу пешеходам во всех направлениях.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, светофор на перекрёстке в центре города установлен в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Глава Кемерова рассказал об участках дорог, которые отремонтируют в 2017 году

В 2017 году на строительство и ремонт дорог в Кузбассе потратят более 7,5 млрд рублей

Светофоры на пяти опасных участках Кемерова обойдутся в 9,5 млн рублей

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово.

Комментарии

Рекомендуем

Автодепо

Слоупок или гуру ПДД: тест на знание новых правил перевозки детей

Проверь, как ты знаешь обновлённые правила перевозки детей
Тест

Научная непогода: что вы знаете о капризах стихии?

Проверьте свои знания в викторине о разрушительных силах природы
Квартира недели

Коттедж за 20 миллионов в Шерегеше

Дом в Шории с не совсем шорским ценником
Вопрос времени

Викторина о курортах СССР

Сумеете отгадать названия курортов, о которых мечтал весь Советский Союз?

Сегодня в Кемерове

Популярное