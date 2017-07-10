В Кемерове запустили светофор на пересечении 50 лет Октября и Томской

10 июля в столице Кузбасса начал работать светофор на аварийном перекрёстке Томская — 50 лет Октября. Об этом Сибдепо сообщили в пресс-службе кемеровского ЦОДД.

«Светофор будет работать в трёхфазном режиме круглосуточно. Наши специалисты будут наблюдать за работой объекта», — рассказали изданию в пресс-службе.

Ранее Сибдепо сообщал, что в первой фазе автомобили будут двигаться по улице 50 лет Октября, во второй – по улице Томской, третья позволит перейти дорогу пешеходам во всех направлениях.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, светофор на перекрёстке в центре города установлен в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».