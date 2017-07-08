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Кузбасс

В Кемерове заработал новый светофорный объект

10 светофорных стоек запущены в работу на Притомском проспекте.

В пятницу, 7 июля на Притомском проспекте заработал новый светофорный объект в районе Кузбасского моста. В настоящее время он работает в режиме «жёлтый мигающий». Этот участок давно считается проблемным для водителей, поэтому было принято решение регулировать движение с помощью светофоров.

Объект установлен в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», напоминает пресс-служба администрации города Кемерово. Согласно этому проекту на проспекте Притомском сейчас ведутся ремонтные работы. Помимо ремонта 61,3 км городских магистралей, до конца года в Кемерове будет установлено 5 светофорных объектов, 8 рубежей скоростного контроля и 1571 дорожный знак.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: пресс-служба администрации города Кемерово

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