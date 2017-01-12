В Кемерове завершилась проверка по выкинутым в траншею гробам

Спецкомиссия выяснила, что человеческих тел в гробах не было.

В Кемерове специально созданная комиссия завершила проверку, инициированную после публикации в соцсети видео с выкинутыми в траншею гробами. Человеческих тел в гробах не было, заключили эксперты.

Выяснилось, что на первом видео показали утилизацию пустых гробов.

«Были утилизированы три пустых деревянных гроба, которые пришли в негодность, когда хранились на складе», — пояснили Сибдепо в комитете по СМИ администрации Кемерова.

На втором видео показана утилизация биоотходов.

«У Спецбюро существует соглашение с Кемеровским областным патологоанатомическим бюро, есть договор на такой вид услуги как захоронение биологических отходов (послеоперационных). 6 декабря в Спецбюро была направлена заявка на захоронение, 7 числа оно было совершено на кладбище, что подтверждено документами», — добавили в пресс-службе.

Тем самым, итоговые выводы спецкомиссии совпали с предварительными — человеческих тел в гробах, показанных на видео, не оказалось.