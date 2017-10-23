В Кемерове завершили установку четырёх новых остановочных павильонов

В Кемерове специалисты завершили установку новых остановочных павильонов. Объекты появились на остановках «Цирк», «Волгоградская», «Терешковой», «Энергосбыт».

«Они выполнены из литого поликарбоната, металла и бронестекла. Внутри остановки оборудованы четырёхметровыми скамьями, урнами, досками для объявлений, табличками с расписанием движения общественного транспорта», – рассказали в комитете по работе со СМИ администрации Кемерова.

В течение недели вблизи новых павильонов смонтируют ограждающие столбики для обеспечения безопасности.

Напомним, что первый такой остановочный павильон появился на остановке «Ресо Гарантия». Ранее онлайн-журнал Сибдепо запустил опрос «Идеальная остановка в Кузбассе: какая она?». Он показал, что кузбассовцы хотят, чтобы в регионе установили тёплые остановки.