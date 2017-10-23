Новости
Кузбасс
В Кемерове завершили установку четырёх новых остановочных павильонов

В Кемерове завершили установку четырёх новых остановочных павильонов

В течение недели вблизи новых павильонов смонтируют ограждающие столбики.

В Кемерове специалисты завершили установку новых остановочных павильонов. Объекты появились на остановках «Цирк», «Волгоградская», «Терешковой», «Энергосбыт».

«Они выполнены из литого поликарбоната, металла и бронестекла. Внутри остановки оборудованы четырёхметровыми скамьями, урнами, досками для объявлений, табличками с расписанием движения общественного транспорта», – рассказали в комитете по работе со СМИ администрации Кемерова.

В течение недели вблизи новых павильонов смонтируют ограждающие столбики для обеспечения безопасности.

Напомним, что первый такой остановочный павильон появился на остановке «Ресо Гарантия». Ранее онлайн-журнал Сибдепо запустил опрос «Идеальная остановка в Кузбассе: какая она?». Он показал, что кузбассовцы хотят, чтобы в регионе установили тёплые остановки.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: комитет по работе со СМИ администрации Кемерова.

Комментарии

Рекомендуем

Новости

Аману Тулееву представили нового начальника кузбасского ГУ МВД России

Руководителем областной полиции стал Игорь Иванов.
Новости

В Следкоме Кузбасса рассказали о новом и.о. руководителя

На должность первого заместителя руководителя регионального СК назначили Андрея Коновода.
Чтиво

«Шары ярости»: как не подорваться на воздушных шариках

Чем и как в Кузбассе накачивают воздушные шары, где берут гелий и безопасно ли его хранить в местах массового скопления людей
Кинопрокат

«Геошторм» — рецензия на фильм

Как погибала Земля на этот раз?

Сегодня в Кемерове

Популярное