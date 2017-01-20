В Кемерове «Зебра» и «Светофор» напомнят детям о важности соблюдения ПДД

21 января в кемеровском «Парке Чудес» пройдёт игровая программа «День правил дорожного движения». ГИБДД приглашает на мероприятие детей и их родителей.

«С начала года в целом по области наблюдается увеличение количества ДТП с участием несовершеннолетних, — рассказала Сибдепо сотрудник отделения пропаганды городской Госавтоинспекции Анна Ковшова. – Так, по состоянию на 16 января, в результате таких аварий два ребёнка погибли, 12 пострадали. В связи с этим мы проводим комплекс мероприятий, направленный на профилактику детского травматизма».

По словам собеседницы издания, в начале недели сотрудники ГИБДД провели блиц-опрос по знанию ПДД. После анализа его результатов 20 января в областном центре состоялся единый день информирования. Во время него педагоги и воспитатели организовали с детьми профилактические беседы.

«Завтра в «Парке Чудес» пройдёт дополнительное мероприятие – «День правил дорожного движения», — сказала Анна Ковшова. — Ведущий, ростовые куклы «Зебра», «Светофор» и «Мария ЮИДовна» в игровой форме напомнят детям о том, как важно соблюдать ПДД».

Собеседница Сибдепо отметила, что участникам мероприятия вручат световозвращательные элементы, которые нужно прикреплять к верхней одежде. Кроме того, дети смогут сфотографироваться возле патрульного авто, на котором приедут сотрудники ГИБДД.

Мероприятие начнётся в 14:00 у ледового катка «Парка Чудес».