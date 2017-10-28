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Кузбасс
В Кемерове женщина за рулём Lada врезалась в автобус, пострадали четыре человека

В Кемерове женщина за рулём Lada врезалась в автобус, пострадали четыре человека

ДТП произошло на Ленина.

27 октября в Кемерове на Ленина, напротив дома №82, столкнулись Lada Kalina и автобус НефАЗ-5299. ДТП произошло в 9:40.

По предварительным данным, водитель «легковушки» при перестроении в крайний правый ряд не убедилась в безопасности манёвра и врезалась в попутный автобус. В результате аварии травмы получили четыре пассажира общественного транспортного средства, рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Wikimedia Commons.

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