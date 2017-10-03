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Кузбасс
В Кемерове женщина за рулём Toyota протаранила остановочный павильон и попала в больницу

В Кемерове женщина за рулём Toyota протаранила остановочный павильон и попала в больницу

Авария произошла на Волгоградской.

2 октября в Кемерове на Волгоградской женщина за рулём Toyota Corolla врезалась в остановочный павильон. ДТП произошло в 1:45, в районе строения №49.

«По предварительным данным, 24-летняя девушка не справилась с управлением и совершила наезд на остановочный павильон. В результате водителя госпитализировали. Пострадавшей назначили стационарное лечение», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать скорость движения, исходя из конкретных дорожных и погодных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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