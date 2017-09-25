В Кемерово приедут звёзды шоу Stand Up на ТНТ

15 октября в ГЦС «Кузбасс» пройдёт известное юмористическое шоу Stand Up. С новой программой выступят Юлия Ахмедова, Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков и Тимур Каргинов.

«Гости однозначно будут хохотать до слёз, — рассказали организаторы шоу. – Кемеровчане увидят абсолютно новые выступления, как обычно, весёлые и интересные, о нашей с вами жизни. Эти монологи ещё не показывали в эфире, их запись появится позже».

Напомним, проект Stand Up стартовал на ТНТ осенью 2013 года. Это одно из самых популярных и рейтинговых шоу телеканала. Участники проекта напрямую обращаются к присутствующим в зале и обсуждают злободневные темы и реальные жизненные ситуации с непревзойдённым юмором и иронией. В качестве тем для своих монологов молодые авторы выбирают то, с чем зритель может сталкиваться каждый день, но подают это с новой, ироничной стороны.

Стоимость билетов составляет от 1 100 до 2 300 рублей.