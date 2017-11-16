В Кемерово со спектаклем приедут известные российские киноактёры

Станислав Бондаренко, Глафира Тарханова, Иван Жидков и другие выступят на сцене филармонии 21 ноября.

21 ноября на сцене Государственной филармонии Кузбасса покажут сатирическую комедию «Колесо фортуны». Главные роли в спектакле исполнят известные российские актёры – Станислав Бондаренко («Стритрейсеры», «Грех», «Красота», «Анка с Молдаванки», «Во имя любви»), Глафира Тарханова («Громовы», «Три женщины Достоевского», «Проверка на любовь», «Измены»), Иван Жидков («Принц Сибири», «Чёрная молния», «Чужое счастье», «Сеть»), Павел Майков («Бригада», «Девять дней до весны», «Солдаты») и другие.

«Эта комедия по культовому роману Юрия Полякова «Козлёнок в молоке», — рассказали организаторы спектакля. – В «Колесе фортуны» есть всё, чтобы спектакль стал одним из самых ярких событий осени – увлекательная интрига, отличный юмор и великолепная игра известных театральных и киноактёров».

Спектакль начинается с необычного пари: подвыпившие писатели спорят, можно ли с помощью PR­-технологий из первого встречного прохожего сделать великого писателя. Спор вроде бы не серьезный, но всё начинает выходить из-под контроля.

Стоимость билетов на спектакль составляет 1 000-3 000 рублей.