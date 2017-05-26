В кемеровских кинотеатрах рассказали, как прошла премьера новых «Пиратов Карибского моря»

25 мая в России начался показ «Пиратов Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки». Сибдепо узнал, как прошла премьера одного из самых ожидаемых фильмов мая в кемеровских кинотеатрах.

Корреспондент издания связался с представителями «Гринвича», «Космос-Премьер», «Юбилейного» и «Авроры». Все собеседники Сибдепо сошлись во мнении, что новые «Пираты» вызвали повышенный интерес у аудитории. Кинозалы были заполнены.

В «Гринвиче» сообщили, что в день премьеры посмотреть картину приходили и дети, и взрослые. В кинотеатре также рассказали, что фильмы «Чужой: Завет» и «Меч короля Артура» куда менее популярны у зрителей. Из тех лент, что сейчас в прокате, помимо «Пиратов», неплохим спросом у кемеровчан пользуется только вторая часть «Стражей галактики».

В «Космос-Премьер» также заявили, что пятая часть «Пиратов» вызвала интерес у кемеровчан. На первые сеансы шли, в основном, семьи.

В «Юбилейном» отметили, что хотя поток зрителей на «Пиратов» был больше, чем на другие фильмы, но всё равно сильного ажиотажа не было.

В «Авроре», сообщив о большом количестве зрителей, добавили, что бронировать места в кинозалах люди начали еще задолго до премьеры.

Корреспондент Сибдепо Аркадий Кимеев в день премьеры посмотрел новых «Пиратов» и был не в восторге от фильма. Рецензию вы можете почитать по ссылке.