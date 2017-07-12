В кемеровской больнице скончался двухлетний мальчик, выпавший из окна пятого этажа

11 июля в кемеровской больнице скончался двухлетний мальчик, две недели назад выпавший из окна пятого этажа.

Ребёнок выпал из окна в тот момент, когда его мама вышла в ванную комнату. Мальчик с помощью стула забрался на подоконник и опёрся на москитную сетку. Конструкция не выдержала.

Пострадавшего доставили больницу в крайне тяжёлом состоянии. Усилия врачей не принесли результата.

«Необходимо отметить, что главной причиной подобных трагедий становится уверенность взрослых, что за несколько минут их отсутствия в комнате, где находится ребёнок, с ним ничего не случится. Однако следственная практика доказывает обратное. Москитная сетка часто становится причиной трагедий, так как ребенок не понимает, что это небезопасное препятствие», — рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По её результатам будет принято процессуальное решение. Как сообщила Сибдепо представитель пресс-службы областного Следственного комитета Ирина Мазеева, семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно.