В кемеровской филармонии кузбассовцев поздравят с Днём матери

В Государственной филармонии Кузбасса пройдут концерты, посвященные Дню матери. 23 ноября в органном зале пройдёт камерный ретро-концерт. Солистка филармонии Наталья Тараненко исполнит российские песни, которые знают все: «Живёт на земле любовь», «А он мне нравится», «Песня о материнской любви» из кинофильма «Синяя птица» и другие.

27 ноября на сцене выступит оркестр русских народных инструментов.

«Концерт называется «Букет для мамы» не случайно. Этот концерт – настоящий букет добрых и искренних музыкальных поздравлений, любимых, близких сердцу мелодий, которые способны поднять настроение. Оба концерта будут отличным подарком для наших дорогих женщин», — рассказали в филармонии.

В концерте «Букет для мамы» прозвучат старинные и современные романсы, популярные авторские песни, мелодии из старых кинофильмов.

Стоимость билетов на концерты составляет 250-300 рублей.