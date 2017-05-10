В кемеровской компании «Пенсионер-ТК» ввели наблюдение

В кемеровском ООО «Пенсионер – торговая компания» ввели процедуру наблюдения до 22 августа 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

По информации издания, заявление о признании компании банкротом направило кемеровское ООО «Торговый дом «Терем» с требованиями в 2,9 млн руб. Ранее Сибдепо сообщал, что у «Пенсионера» ООО «Караван», зарегистрированное в столице Кузбасса, отсудило 9,5 миллионов рублей.

Напомним, что в декабре 2016 года стало известно, что кемеровская продуктовая сеть «Пенсионер» ушла с рынка. Тогда осведомлённый источник рассказал онлайн-журналу, что три торговых помещения ритейлера в областном центре, которые располагаются на проспекте Ленина, займёт торговая сеть «Магнит».