В кемеровской «Красной горке» рассказали о новом экскурсионном маршруте
Он будет посвящён поэту Геннадию Юрову.
В кемеровском музее-заповеднике «Красная горка» в мае откроют новый экскурсионный маршрут, посвящённый поэту Геннадию Юрову.
Летняя пешеходная экскурсия разработана в память об авторе, ушедшем из жизни год назад. Маршрут начнётся от дома Юрова.
«Экскурсанты увидят живописные панорамы правобережной части города, Горелую гору, дом, в котором поэт родился, кемеровский сосновый бор, которым поэт посвящал прозу и стихи», — сообщили в «Красной горке».
В музее-заповеднике напомнили, чо Геннадий Юров писал в том числе и о земляках, Кемерове, Томи и Красной горке. Долгие годы поэт являлся редактором альманаха «Красная Горка».
Фото: http://turizm.ngs42.ru/