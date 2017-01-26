В кемеровской «Красной горке» рассказали о новом экскурсионном маршруте

Он будет посвящён поэту Геннадию Юрову.

В кемеровском музее-заповеднике «Красная горка» в мае откроют новый экскурсионный маршрут, посвящённый поэту Геннадию Юрову.

Летняя пешеходная экскурсия разработана в память об авторе, ушедшем из жизни год назад. Маршрут начнётся от дома Юрова.

«Экскурсанты увидят живописные панорамы правобережной части города, Горелую гору, дом, в котором поэт родился, кемеровский сосновый бор, которым поэт посвящал прозу и стихи», — сообщили в «Красной горке».

В музее-заповеднике напомнили, чо Геннадий Юров писал в том числе и о земляках, Кемерове, Томи и Красной горке. Долгие годы поэт являлся редактором альманаха «Красная Горка».