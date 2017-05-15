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Кузбасс
В кемеровской Лесной Поляне 7-летняя велосипедистка попала под колёса Land Cruiser

В кемеровской Лесной Поляне 6-летняя велосипедистка попала под колёса Land Cruiser

По предварительным данным, в аварии виновата девочка.

14 мая в кемеровской Лесной Поляне произошло ДТП, в результате которого травмы получил ребёнок. Девочка на велосипеде попала под колёса Toyota Land Cruiser.

«По предварительным данным, 38-летний водитель внедорожника ехал по улице Профессора Кожевина. При этом шестилетняя девочка, нарушив правила дорожного движения, выехала на перекрёсток с улицы Изумрудная и столкнулась с автомобилем. Водитель Toyota в момент ДТП был трезвым», — рассказали Сибдепо в отделении пропаганды ГИБДД Кемерова

Госавтоиспекция напоминает, что с наступлением тёплых дней на улицах города стали появляться велосипедисты и мопедисты. Этим участникам движения стоит повторить ПДД, а родителям — провести беседы с детьми о правилах безопасного передвижения. Водителям следует быть внимательнее, так как дорожная обстановка изменилась, и с каждым днем на дорогах будет появляться всё больше несовершеннолетних участников дорожного движения.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: maxpixel.freegreatpicture.com.

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