В кемеровской Лесной Поляне на месте рощи построят супермаркет. Торговый объект появится рядом со центром «Спортград», рядом с домом на Осеннем бульваре, 1А. Специалисты уже подготавливают строительную площадку.

На информационном щите стройплощадки говорится, что наличие ещё одного супермаркета предусмотрено утверждённым проектом планировки «с целью создания конкурентной среды и обеспечения жителям права выбора». Также там указано, что при строительстве супермаркета рабочие уберут 8 берёз и 23 осины. Вместо них будущих магазин осенью 2017 года посадит 50 берёз, а после окончания всех работ – ещё 12 хвойных деревьев и 18 рябин.

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«Супермаркет будет представлять собой одноэтажное небольшое здание. В настоящий момент неизвестно, какая компания-ритейлер займёт его», – пояснил Сибдепо представитель компании-застройщика.

Отметим, что в настоящее время в Лесной Поляне есть несколько частных продуктовых магазинов, а также четыре торговых объекта, которые принадлежат крупным компаниям. Три из них занимает «Мария-Ра», а один – «Бегемот».