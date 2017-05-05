Экономика
Кузбасс
В кемеровской Лесной Поляне на месте рощи построят супермаркет

В кемеровской Лесной Поляне на месте рощи построят супермаркет

Специалисты уже подготавливают строительную площадку.

В кемеровской Лесной Поляне на месте рощи построят супермаркет. Торговый объект появится рядом со центром «Спортград», рядом с домом на Осеннем бульваре, 1А. Специалисты уже подготавливают строительную площадку.

На информационном щите стройплощадки говорится, что наличие ещё одного супермаркета предусмотрено утверждённым проектом планировки «с целью создания конкурентной среды и обеспечения жителям права выбора». Также там указано, что при строительстве супермаркета рабочие уберут 8 берёз и 23 осины. Вместо них будущих магазин осенью 2017 года посадит 50 берёз, а после окончания всех работ – ещё 12 хвойных деревьев и 18 рябин.

См. также

«Супермаркет будет представлять собой одноэтажное небольшое здание. В настоящий момент неизвестно, какая компания-ритейлер займёт его», – пояснил Сибдепо представитель компании-застройщика.

Отметим, что в настоящее время в Лесной Поляне есть несколько частных продуктовых магазинов, а также четыре торговых объекта, которые принадлежат крупным компаниям. Три из них занимает «Мария-Ра», а один – «Бегемот».

Текст: Владимир Огурцов.
Фото: Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Лонгрид

Награды и герои: история орденов и медалей воинов-кузбассовцев

Рассказываем о 13-ти самых почитаемых орденах и медалях Великой Отечественной войны и о кузбассовцах, кавалерах боевых наград
Тест

Какой мем подойдёт к вашей аватарке?

Узнайте, что думает о вас доктор Докинз
Фоторепортажи

Дерево Победы: как в Кузбассе высадили росток сталинградского тополя

Росток легендарного тополя Победы высадили в парке Победы имени Георгия Жукова
Гид

День Победы: план мероприятий в Кемерове

Сибдепо рекомендует, куда сходить 9 мая

Сегодня в Кемерове

Популярное