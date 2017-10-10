В кемеровской Лесной Поляне построят третью школу и школу искусств

В 2018 году в городе-спутнике приступят к строительству нового микрорайона.

В кемеровской Лесной Поляне построят третью общеобразовательную школу и школу искусств. Об этом стало известно на совещании, которое провёл губернатор Кузбасса Аман Тулеев с президентом АСО «Промстрой» Борисом Горобцовым.

В 2018 году в городе-спутнике приступят к строительству нового микрорайона. Также на территории Лесной Поляны планируют построить лыжную трассу для скоростного спуска, новые лыжные и велосипедные трассы с пунктами проката. По данным пресс-службы областной администрации, ботанический сад, который располагается на въезде в Поляну, откроют уже в ноябре 2017 года.

Во время совещания Аман Тулеев поставил задачу – построить третью школу и школу искусств за 2018-2019 годы. Кроме того, по мнению губернатора, в Лесной Поляне надо развивать туризм и инфраструктуру для семейного отдыха.