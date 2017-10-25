На совещании, посвященном вопросам экологической безопасности и профилактике правонарушений, состоявшемся в Барнауле, Николай Патрушев озвучил данные по несанкционированным свалкам в Сибири. По его словам, общая площадь свалок составляет 10 тыс. гектаров. На этой территории отмечается загрязнение окружающей среды и формируется неблагополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация.

«Наиболее критичное положение отмечается в республиках Тыва, Бурятия, Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях. В Иркутской области полигоны твердых коммунальных отходов в нарушение законодательства расположены в непосредственной близости от побережья озера Байкал в границах центральной экологической зоны»,- цитирует ТАСС слова секретаря.

По словам Патрушева, только в этом году материальный ущерб от несанкционированных свалок составил более 12 млрд рублей. Помимо непосредственной угрозы экологии Сибирского региона, свалки способствуют повышению росту социальной напряженности и высокой криминализации сферы переработки отходов.

Напомним, ранее экологи обнаружили в Кемеровской области семь незаконных свалок общей площадью около 3 тыс кв.м.