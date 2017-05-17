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Кузбасс
В Кемеровской области создадут компенсационные леса

В Кемеровской области создадут компенсационные леса

Вопрос создания лесов обсуждался на межведомственном совещании.

В администрации Кемеровской области сообщили о решении создавать в регионе компенсационные леса.

«Аман Тулеев неоднократно подчеркивал, что восстановление лесных насаждений имеет первостепенное значение для экологии Кузбасса. Губернатор выступил с инициативой создавать компенсационные леса, площадь которых будет равной или больше вырубленных», – сообщили в пресс-службе АКО.

Вопрос посадки компенсационных лесов и возможность переноса молодых деревьев с мест плановых застроек, вдоль дорог и линий ЛЭП обсудили на межведомственном совещании по вопросу рекультивации нарушенных земель при недропользовании.

На совещании также говорилось о том, что площадь нарушенных земель в Кузбассе составляет около 36 000 га (против 62 300 га в 2007-ом). При разработке месторождений полезных ископаемых нарушено всего более 30 000 га. Кроме того, в 2016 году при недропользовании вырубили 2 073 га леса.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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