Происшествия
Кузбасс
В кемеровской общаге тело умершего мужчины пролежало неделю в закрытой комнате

В кемеровском общежитии тело умершего мужчины пролежало неделю в закрытой комнате

Соседи забили тревогу из-за трупного запаха и вызвали спасателей.

В кемеровском общежитии на бульваре Строителей, 19 около недели на девятом этаже в закрытой комнате лежало тело умершего мужчины. Соседи забили тревогу и вызвали спасателей только в тот момент, когда на этаже появился трупный запах. До этого момента никто не заметил исчезновения пожилого мужчины, сообщает телеканал «Продвижение вместе».

По словам соседей, кемеровчанин жил один, родственников у него также не было. Оказалось, что живым его последний раз видели ещё в апреле.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь в комнату, где обнаружили тело умершего человека. В настоящее время данное помещение опечатано. Специалисты выясняют, что стало причиной смерти пенсионера.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: http://pro-tv.info / YouTube.
Фото: http://pro-tv.info / YouTube.

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