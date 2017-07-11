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В Кемеровском районе дети приспособили ЛЭП для прыжков с «тарзанки»

В Кемеровском районе дети приспособили ЛЭП для прыжков с «тарзанки»

Опасный аттракцион вовремя заметили энергетики и демонтировали его.

В Кемеровском районе около деревни Сухово подростки привязали к переходной опоре высоковольтной ЛЭП верёвку и использовали её как «тарзанку». При этом несовершеннолетние не обращали внимание на установленные по периметру ЛЭП таблички с предупреждением об опасности.

«Это удача, что мы оказались поблизости и смогли не только предотвратить трагедию, но и проговорили с детьми, что высоковольтные опоры – совсем не подходящее место для игр. Такие опасные объекты дети должны обходить стороной, но никак не устраивать здесь импровизированный аттракцион», — заявил специалист отдела безопасности «Кузбассэнерго-РЭС» Александр Свороб.

После профилактической беседы с детьми энергетики демонтировали опасный аттракцион.

Если вдруг вы станете свидетелем того, что дети играют вблизи ЛЭП или кто-то нарушает правила безопасности возле высоковольтных объектов, сообщите об этом по бесплатному в России телефону: 8-800-1000-380 (круглосуточно). Анонимность гарантируется.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: «Кузбассэнерго – РЭС».

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