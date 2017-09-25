В кемеровском дворе мусоровоз протаранил иномарки
Инцидент произошёл в Рудничном районе областного центра.
В понедельник, 25 сентября, в одном из кемеровских дворов в Рудничном районе по улице Серебряный бор, мусоровоз протаранил иномарки. Инцидент произошёл возле домов №11 и 13.
Фотографию с места происшествия опубликовали в популярном в Кемерове паблике соцсети «ВКонтакте».
«Всё произошло в утреннее время. Мусоровоз не смог развернуться, и зацепил легковые автомобили», — рассказала Сибдепо очевидец происшествия.
По словам свидетелей, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».