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В кемеровском дворе мусоровоз протаранил иномарки

В кемеровском дворе мусоровоз протаранил иномарки

Инцидент произошёл в Рудничном районе областного центра.

В понедельник, 25 сентября, в одном из кемеровских дворов в Рудничном районе по улице Серебряный бор, мусоровоз протаранил иномарки. Инцидент произошёл возле домов №11 и 13.

Фотографию с места происшествия опубликовали в популярном в Кемерове паблике соцсети «ВКонтакте».

«Всё произошло в утреннее время. Мусоровоз не смог развернуться, и зацепил легковые автомобили», — рассказала Сибдепо очевидец происшествия.

По словам свидетелей, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

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