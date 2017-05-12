В кемеровском гостиничном комплексе «Кристалл» ввели наблюдение

В кемеровском ООО «Гостиничный комплекс «Кристалл» ввели процедуру банкротства – наблюдение. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

От компании хотят получить 90 млн рублей. Заявление с такими требованиями направило в суд кемеровское ООО «Промышленно-гражданское строительство» (ПГС).

Гостиничному комплексу принадлежит 3 этажа с 60 номерами в 22-этажном бизнес-центре «Кристалл». По информации издания, ранее долг компании в 90 млн рублей перед Сбербанком выкупило ПГС.