Экономика
Кузбасс
В кемеровском гостиничном комплексе «Кристалл» ввели наблюдение

В кемеровском гостиничном комплексе «Кристалл» ввели наблюдение

С компании требуют 90 млн рублей.

В кемеровском ООО «Гостиничный комплекс «Кристалл» ввели процедуру банкротства – наблюдение. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

От компании хотят получить 90 млн рублей. Заявление с такими требованиями направило в суд кемеровское ООО «Промышленно-гражданское строительство» (ПГС).

Гостиничному комплексу принадлежит 3 этажа с 60 номерами в 22-этажном бизнес-центре «Кристалл». По информации издания, ранее долг компании в 90 млн рублей перед Сбербанком выкупило ПГС.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Карты.

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