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Кузбасс

В кемеровском IT-офисе «ЭТО_» откроется летняя школа программирования

Она начнёт работать на следующей неделе.

В столице Кузбасса впервые пройдет летняя школа программирования. Она стартует 24 июля при поддержке компании Good Line в IT-офисе «ЭТО_».

С 24 по 28 июля новосибирские специалисты проведут занятия по программированию на Scratch для детей с семи до девяти лет и под Android с помощью App Inventor для детей с 10 до 14 лет.

В Scratch можно играть с объектами, видоизменять их, перемещать по экрану, устанавливать формы взаимодействия между ними. А блоки программ здесь собираются из разноцветных кирпичиков-команд. В этой среде ученики не используют готовые компьютерные игры, а конструируют свои.

На курсе Android педагоги покажут, что разработка мобильных приложений — это увлекательный процесс, доступный детям. Изучение будет построено нa примере игр и приложений для смартфонов. Игры помогут в учебном процессе постичь азы программирования.

Такое обучение пройдет в Кемерове впервые. Занятия в школе платные, информация указана на сайте компании «Сибинфоцентр».

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Фото: Good Line.

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