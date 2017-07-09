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Кузбасс
В кемеровском Красном озере обнаружили тело женщины

В кемеровском Красном озере обнаружили тело женщины

Личность погибшей пока не установлена.

В Кемерове на Красном озере отдыхающие заметили в воде труп женщины и сообщили об этом в полицию.

«Прибывшие на место сотрудники действительно обнаружили в водоёме тело женщины. Сейчас эксперты устанавливают причину её смерти», — передаёт «Правоохранительный портал Кузбасса».

Специалисты пока не установили личность погибшей. Следователи выясняют, что именно случилось с женщиной.

Напомним, что ранее в июне в Красном озере утонул житель Нижнего Новгорода.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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