В кемеровском Красном озере обнаружили тело женщины
Личность погибшей пока не установлена.
В Кемерове на Красном озере отдыхающие заметили в воде труп женщины и сообщили об этом в полицию.
«Прибывшие на место сотрудники действительно обнаружили в водоёме тело женщины. Сейчас эксперты устанавливают причину её смерти», — передаёт «Правоохранительный портал Кузбасса».
Специалисты пока не установили личность погибшей. Следователи выясняют, что именно случилось с женщиной.
Напомним, что ранее в июне в Красном озере утонул житель Нижнего Новгорода.
Фото: Google Images.