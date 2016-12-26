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В Кемеровском районе на стройке обнаружили тело 25-летнего мужчины

В Кемеровском районе на стройке обнаружили тело 25-летнего мужчины

Потерпевший вместе с двумя товарищами строил частный дом.

В воскресенье, 25 декабря, в Кемеровском районе на стройке частного жилого дома обнаружили тело 25-летнего местного жителя. Известно, что мужчина вместе с двумя товарищами занимался строительство жилья. Он снизу подавал напарникам пиломатериал. В какой-то момент от порыва ветра рухнула бревенчатая стена пристройки к дому. Мужчина оказался под завалами. Напарники сразу бросились на помощь к потерпевшему, но когда его достали, он уже не подавал признаков жизни.

«Инцидент произошёл в деревне Старочервово. Признаков насильственной смерти на теле потерпевшего не обнаружено», – рассказали Сибдепо в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС констатировали смерть молодого человека. По факту инцидента следственный комитет организовал доследственную проверку. На основании полученных результатов будет принято процессуальное решение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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