В Кемеровском районе на стройке обнаружили тело 25-летнего мужчины

В воскресенье, 25 декабря, в Кемеровском районе на стройке частного жилого дома обнаружили тело 25-летнего местного жителя. Известно, что мужчина вместе с двумя товарищами занимался строительство жилья. Он снизу подавал напарникам пиломатериал. В какой-то момент от порыва ветра рухнула бревенчатая стена пристройки к дому. Мужчина оказался под завалами. Напарники сразу бросились на помощь к потерпевшему, но когда его достали, он уже не подавал признаков жизни.

«Инцидент произошёл в деревне Старочервово. Признаков насильственной смерти на теле потерпевшего не обнаружено», – рассказали Сибдепо в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС констатировали смерть молодого человека. По факту инцидента следственный комитет организовал доследственную проверку. На основании полученных результатов будет принято процессуальное решение.