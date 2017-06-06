В Кемеровском районе на трассе сгорел пассажирский автобус

5 июня в Кемеровском районе на трассе в районе деревни Усть-Хмелевка сгорел пассажирский автобус НефАЗ, который следовал по маршруту «Кемерово – Яшкино». Сообщение о пожаре поступило пожарным в 20:40, а в 21:04 возгорание уже было ликвидировано.

«На момент прибытия первого подразделения автобус горел открытым пламенем. Установлено, что из транспортного средства самостоятельно эвакуировались 22 человека. В результате пожара выгорел салон и моторный отсек НефАЗа», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительно эксперты установили, что возгорание автобуса произошло из-за неисправности электрооборудования.

«На место происшествия выехал дополнительный автобус, который забрал пассажиров. Он прибыл через 40 минут», – пояснила Сибдепо специалист по маркетингу ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» Диния Некрасова.

На фото последствий пожара, опубликованных в Сети, запечатлено, что автобус сгорел полностью и восстановлению не подлежит.