В Кемеровском районе на трассе сгорела станция технического обслуживания

27 октября на трассе «Кемерово – Мариинск» горела станция технического обслуживания. Пожар снял на видео очевидец. На кадрах ролика видно, что строение горело открытым пламенем.

«На момент прибытия первого подразделения горело внутри вагончика. В результате пожара обгорели утеплитель и автомобильные покрышки. Пострадавших нет», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. К ликвидации пожара привлекались семь человек и две единицы техники.