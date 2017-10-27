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Кузбасс
В Кемеровском районе на трассе сгорела станция технического обслуживания

В Кемеровском районе на трассе сгорела станция технического обслуживания

Очевидцы сняли пожар на видео.

27 октября на трассе «Кемерово – Мариинск» горела станция технического обслуживания. Пожар снял на видео очевидец. На кадрах ролика видно, что строение горело открытым пламенем.

«На момент прибытия первого подразделения горело внутри вагончика. В результате пожара обгорели утеплитель и автомобильные покрышки. Пострадавших нет», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. К ликвидации пожара привлекались семь человек и две единицы техники.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Регион-42 Кемерово.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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