В Кемеровском районе на трассе сгорела станция технического обслуживания
Очевидцы сняли пожар на видео.
27 октября на трассе «Кемерово – Мариинск» горела станция технического обслуживания. Пожар снял на видео очевидец. На кадрах ролика видно, что строение горело открытым пламенем.
«На момент прибытия первого подразделения горело внутри вагончика. В результате пожара обгорели утеплитель и автомобильные покрышки. Пострадавших нет», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. К ликвидации пожара привлекались семь человек и две единицы техники.
Видео: vk.com / Регион-42 Кемерово.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.