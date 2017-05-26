В Кемеровском районе обезвредили артиллерийский снаряд 1919 года выпуска

Сапёры дали заключение, что боеприпас может взорваться.

В Кемеровском районе житель посёлка Бердовка на заброшенном участке нашёл артиллерийский снаряд. Об этом он сообщил в полицию. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа Росгвардии.

«Бойцы спецподразделения установили, что найденным предметом является осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибром 122 мм. На головной части боеприпаса сохранилась маркировка с датой выпуска 1919 года», – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Корпус снаряда был сильно повреждён. При этом сапёры установили, что боеприпас может взорваться. В итоге специалисты обезвредили снаряд на месте с помощью накладного заряда.

Ранее Сибдепо сообщал, что бойцы Росгвардии обезвредили два артиллерийских снаряда в Кемерове.