Авто
Кузбасс

В Кемеровском районе перевернулась Honda, пострадали четыре человека

В числе пострадавших — два ребёнка.

В Кузбассе на трассе «Кемерово – Промышленная» произошла авария, в которой пострадали четыре человека.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, из-за того, что водитель Honda Fit не справилась с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

Травмы получили водитель и три пассажира иномарки. В числе пострадавших – мальчики в возрасте шести и трёх лет. Дети в момент аварии находились в удерживающих устройствах.

Ранее Сибдепо сообщал, что с начала года и по состоянию на 2 июня в целом по Кузбассу произошло уже 928 ДТП. Эти аварии унесли жизни 76 человек. Еще 1 258 человек получили травмы.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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