В Кемеровском районе перевернулась Honda, пострадали четыре человека

В Кузбассе на трассе «Кемерово – Промышленная» произошла авария, в которой пострадали четыре человека.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, из-за того, что водитель Honda Fit не справилась с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

Травмы получили водитель и три пассажира иномарки. В числе пострадавших – мальчики в возрасте шести и трёх лет. Дети в момент аварии находились в удерживающих устройствах.

Ранее Сибдепо сообщал, что с начала года и по состоянию на 2 июня в целом по Кузбассу произошло уже 928 ДТП. Эти аварии унесли жизни 76 человек. Еще 1 258 человек получили травмы.