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В Кемеровском районе перевернулся Opel, пассажир авто погиб

В Кемеровском районе перевернулся Opel, пассажир авто погиб

ДТП произошло в посёлке Разведчик.

В Кемеровском районе перевернулся автомобиль Opel Astra. Авария произошла 24 октября в 13:50 в посёлке Разведчик.

«По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В результате аварии 51-летний автомобилист получил травмы, ему назначили стационарное лечение. При этом 47-летний пассажир машины погиб.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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