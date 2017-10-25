В Кемеровском районе перевернулся Opel, пассажир авто погиб
ДТП произошло в посёлке Разведчик.
В Кемеровском районе перевернулся автомобиль Opel Astra. Авария произошла 24 октября в 13:50 в посёлке Разведчик.
«По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.
В результате аварии 51-летний автомобилист получил травмы, ему назначили стационарное лечение. При этом 47-летний пассажир машины погиб.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.
Фото: pixabay.com.