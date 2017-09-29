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В Кемеровском районе после ремонта открыли участок трассы Р-255 «Сибирь»

В Кемеровском районе после ремонта открыли участок трассы Р-255 «Сибирь»

На выполнение всех работ направили около 558 млн рублей.

29 сентября в Кемеровском районе после ремонта открыли участок трассы Р-255 «Сибирь». В торжественном мероприятии приняли участие директор ФКУ «Сибуправтодор» (Новосибирск) Дмитрий Тулеев, первый заместитель губернатора Владимир Чернов и замгубернатора Дмитрий Кудряшов.

Капремонт на участке провели впервые за 30 лет.

«Обход Кемерова, являющийся частью Р-255, длится от путепровода над магистралью I технической категории «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» (неподалеку от Суховской развязки) почти до Топкинского кольца. Его протяженность 36 км. В этом году были отремонтированы с 0 км по 18 км», – рассказали в пресс-службе областной администрации.

По контракту ремонт должен был завершиться в конце октября. Однако работы, на выполнение которых направили около 558 млн рублей, были выполнены со значительным опережением графика.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба АКО, "Яндекс.Карты".

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