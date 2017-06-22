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Кузбасс
В Кемеровском районе руководитель бюджетного учреждения похитила 212 тысяч рублей

В Кемеровском районе руководитель бюджетного учреждения похитила 212 тысяч рублей

На основании материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В Кемеровском районе руководитель муниципального учреждения начисляла зарплату сотруднице, которая никогда там не работала. Преступление выявили сотрудники прокуратуры. На основании результатов проверки возбуждено уголовное дело.

«Руководитель муниципального учреждения в январе 2016 года издала приказ о приёме на работу девушки и начисляла ей зарплату, затем снимала деньги с карты «работницы» и забирала их себе», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

При этом проверка показала, что фактически «трудоустроенная» девушка там никогда не работала. С января 2016 года по март 2017 года было похищено 212 тысяч рублей.

В настоящее время женщину уволили с руководящей должности. Как рассказала Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, речь идёт об учреждении, связанном с оказанием библиотечных услуг.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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