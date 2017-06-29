В Кемеровском районе ВАЗ сбил лося, водитель авто погиб

28 июня в 23:30 на трассе в Кемеровском районе произошло смертельное ДТП. Подробнее о жуткой аварии Сибдепо рассказали в областной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, на автодороге Кемерово – Анжеро-Судженск водитель ВАЗа сбил лося», — рассказали изданию в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Последствия ДТП оказались достаточно серьёзными: 54-летний мужчина, находившийся за рулём отечественного авто, скончался на месте происшествия. 48-летняя пассажирка получила травмы. Её доставили в больницу.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательней за рулём, особенно в тёмное время суток. Автомобилистов просят не превышать скорость, а также соблюдать безопасные боковой интервал и дистанцию.