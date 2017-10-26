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Кузбасс
В Кемеровском районе водитель Toyota погиб после столкновения с фурой

В Кемеровском районе водитель Toyota погиб после столкновения с фурой

Авария произошла на 32 км автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск».

26 октября в Кемеровском районе столкнулись Toyota Camry и фура Scania. ДТП произошло в 8:45 на 32 км автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск».

«По предварительным данным, водитель Toyota при выполнении обгона не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем Scania. В результате аварии водитель легковой машины погиб», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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