В кемеровской «Академии Красоты RAI» проходит акция «Фикс прайс»

В феврале на три самые популярные услуги — фиксированная цена.

«Академия Красоты RAI» в г. Кемерово запустил акцию «Фикс прайс». Только в феврале стрижка горячими ножницами, фотоэпиляция зоны бикини и термокератиновое восстановление волос — по фиксированной цене – 490 рублей.

«Стрижка горячими ножницами – это одна из процедур по уходу за волосами, которая способствует их настоящему преображению, — рассказала Сибдепо директор «Академии Красоты RAI» Наталья Моторина. – Эта услуга будет полезна тем, кто мечтает отрастить длинные и красивые волосы. Стрижка выполняется техникой «горячие жгуты» немецкими ножницами Jaguar, которая позволяет запечатывать срез и секущиеся кончики. Процедура термокератинового восстановления позволяет восполнить кератин в волосах и сделать их сильными и блестящими».

Собеседница издания также отметила, что фотоэпиляция зоны бикини сегодня одна из самых востребованных процедур. В «Академии Красоты RAI» её делают по достаточно демократичным ценам.

Кроме этого, в «Академии Красоты» представлен весь спектр косметических услуг с использованием косметики Janssen – различные пилинги, маски, программы коррекции морщин и многое другое.

RAI находится в центре города, рядом с КемГУ. Поэтому для студентов в салоне действуют специальные предложения, например, скидка 20%. Чтобы её получить, достаточно предъявить студенческий билет.

Салон красоты RAI находится по адресу: г. Кемерово, ул. Коломейцева 8.

Телефон: 76-63-77.