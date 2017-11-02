В кемеровском СИЗО запустили производство пельменей, мантов и вареников

В кемеровском СИЗО-1 запустили цех по производству пельменей, мантов и вареников. Планируется, что осужденные будут выпускать около 200 кг продукции в месяц.

Сейчас на производстве трудоустроены три осужденные женщины. В перспективе в цехе будут работать ещё два специалиста. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области, они прошли соответствующие курсы и имеют медицинские книжки.

В тестовом режиме за день женщины лепят более 20 кг пельменей (более 100 кг в неделю).

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«Эта продукция идёт нарасхват. Её также приобретают сотрудники колонии. Мы планируем реализовывать её через магазины города. Сейчас любой желающий может купить пельмени, манты или вареники, обратившись в СИЗО-1», – пояснил онлайн-журналу руководитель пресс-службы регионального ведомства Павел Акуленко.

Пельмени и манты осужденные делают по традиционной технологии. Для получения фарша используют различные виды мяса (говядину, шпик, свинину), которые поставляются из колоний-поселений Чебулинского района. Тесто же готовят из муки, воды, соли, яиц. В ближайшее время планируется изготовление диетических пельменей из мяса птицы. Вся продукция цеха сертифицирована. Полуфабрикатам присвоили категорию «Б».

На покупку оборудования для цеха потратили 200 тысяч рублей.