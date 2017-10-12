В кемеровском Театре для детей и молодёжи пройдёт творческий вечер Ирины Латынниковой

13 октября в 18:00 в кемеровском Театре для детей и молодёжи отметят 55-летний юбилей главного режиссёра театра Ирины Латынниковой. Гости вечера увидят премьерный спектакль «Ночь ошибок» и смогут поздравить именинницу.

«День рождения у Ирины Николаевны 30 июля. Но в силу разных причин – отпусков, участия театра в фестивалях – праздничный вечер устраиваем только сейчас, — пояснил Сибдепо директор театра Григорий Забавин. – Я не солгу, если скажу, что Ирина Николаевна не просто режиссер, а художественный лидер театра. Она всегда очень продуманно выстраивает те идеи и темы, которые артисты отправляют в головы зрителей».

Собеседник издания рассказал, что юбилейный вечер будет состоять из двух частей – показа премьерного спектакля «Ночь ошибок» и творческого вечера в фойе театра. Григорий Забавин отметил, что постановка, премьера которой состоялась в марте, создает праздничное настроение.

Во время творческого вечера Ирину Латынникову поздравят глава города, представители департамента и института культуры, а также коллеги. Последние приготовили для режиссера несколько интересных номеров и заданий. Например, Ирине Николаевне предстоит угадать реплики из поставленных ею спектаклей.

Ирина Латынникова занимает пост главного режиссёра Театра для детей и молодёжи уже 13 лет. За это время она поставила более 50 спектаклей – «Наш городок», «Живи и помни», «Шестеро любимых», «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Великолепный рогоносец», «Электра», «Пьяные» и многие другие. Режиссёр дважды побеждала на фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» в номинации «Лучшая режиссура», а также имеет другие награды.

Вместе с артистами театра Ирина Латынникова уже начала репетиции новогодних детских спектаклей. В этом году юным зрителям покажут постановку по произведению Оскара Уайльда «Звёздный мальчик».

Взрослых в начале следующего года ждёт премьера спектакля-прогулки: по задумке режиссёра зрители будут ходить по театру.