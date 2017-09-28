В Кемеровском театре драмы московская команда поставила пьесу Вырыпаева

30 сентября и 1 октября в Кемеровском областном театре драмы пройдут премьерные показы постановки «Летние осы кусают нас даже в ноябре». Спектакль основан на пьесе Ивана Вырыпаева. Премьеру поставила московская команда – режиссёр Никита Бетехин, художник Надя Скоморохова и композитор Олег Крохалев.

Никита Бетехин выпускник ГИТИСа (мастерская Л. Хейфеца) и магистрант Школы-студии МХАТ (курс В. Рыжакова). Проект режиссера и кемеровского театра стал одним из победителей Конкурса по поддержке молодой режиссуры Министерства культуры РФ.

«Пьесу выбирали совместно с режиссёром, — рассказала Сибдепо завлит Кемеровского областного театра драмы Анна Резвова. – Этот сезон у нас объявлен русским, поэтому искали русскоязычный текст. Режиссёр представил около 20 текстов, с которыми он хотел бы поработать. В итоге остановились на Вырыпаеве. Потому что это современный драматург, один из самых популярных на сегодняшний день. К тому же, пьеса очень интересна и по структуре, и по темпу. Думаю, она будет близка как молодёжи, так и старшему поколению».

Главные герои спектакля – муж, жена и друг семьи – пытаются ответить на вопрос где был в прошлый понедельник брат Роберта Маркус. Жена Роберта утверждает, что он гостил у них, а друг говорит, что у него. У каждого героя есть доказательства и свидетели. В результате абсурдный детектив становится исповедью и уже не важно, кто из героев лжёт.