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Кузбасс
В кемеровском цеху по изготовлению металлоконструкций был пожар

В кемеровском цехе по изготовлению металлоконструкций был пожар

Возгорание устраняли 28 человек и семь единиц спецтехники.

Днём в субботу, 24 декабря, в Кемерове в цехе по изготовлению металлоконструкций произошёл пожар. На сигнал о происшествии выезжали семь единиц спецтехники.

«Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 11:25, а в 11:43 возгорание было полностью устранено», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Причины возгорания устанавливаются. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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