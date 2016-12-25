В кемеровском цехе по изготовлению металлоконструкций был пожар
Возгорание устраняли 28 человек и семь единиц спецтехники.
Днём в субботу, 24 декабря, в Кемерове в цехе по изготовлению металлоконструкций произошёл пожар. На сигнал о происшествии выезжали семь единиц спецтехники.
«Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 11:25, а в 11:43 возгорание было полностью устранено», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Причины возгорания устанавливаются. Официальной информации о пострадавших не поступало.
Фото: Google Images.