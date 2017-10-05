В кемеровском ТЦ «Север» откроют магазин «Магнит». АО «Тандер», которое развивает федеральную розничную сеть, получила часть торгового центра в аренду на 10 лет. Такое решение принял комитет кредиторов кемеровского ООО «Аквамаркет», пишет «Ъ-Сибирь».

В аренду передаётся площадь от 650 до 700 кв. м на первом этаже ТЦ. За весь срок действия договора владелец торгового центра получит со сданной в аренду площади около 73 млн руб.

Ранее предполагалось, что якорным арендатором «Севера» станет супермаркет «Холидей Классик». Брокер ТЦ, гендиректор кемеровского ООО «Экспотрейд − коммерческая недвижимость», Роман Афанасьев пояснил изданию, что компания «Холидей» заключила договор аренды ещё в начале года, однако «не въезжала на арендованную площадь, хотя и оплачивала аренду».