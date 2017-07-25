В кемеровском ясли-центре отравились дети

В кемеровском ясли-центре «Умачка» выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Внеплановую проверку в учреждении провели сотрудники Роспотребнадзора после случая групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Специалисты выяснили, что в ясли-центре не было документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания, отсутствовали личные медицинские книжки с отметками о прохождении медицинского осмотра. Кроме того, в группу принимали болеющих детей.

В результате суд решил приостановить работу ясли-центра на 15 суток. Как сообщает пресс-служба кузбасского управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день владелец «Умачки» устранил выявленные нарушения. Учреждение возобновило свою деятельность.