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В кемеровском ясли-центре отравились дети

В кемеровском ясли-центре отравились дети

Многочисленные нарушения в работе учреждения выявили сотрудники Роспотребнадзора.

В кемеровском ясли-центре «Умачка» выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Внеплановую проверку в учреждении провели сотрудники Роспотребнадзора после случая групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Специалисты выяснили, что в ясли-центре не было документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания, отсутствовали личные медицинские книжки с отметками о прохождении медицинского осмотра. Кроме того, в группу принимали болеющих детей.

В результате суд решил приостановить работу ясли-центра на 15 суток. Как сообщает пресс-служба кузбасского управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день владелец «Умачки» устранил выявленные нарушения. Учреждение возобновило свою деятельность.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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