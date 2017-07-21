В КемГУ откроется клинический Центр сохранения биологического разнообразия

В 2018 году в КемГУ появится клинический Центр сохранения биологического разнообразия. В нём будут помогать травмированным животным.

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«В клиническом Центре сохранения биологического разнообразия при КемГУ упор сделают на работе с пострадавшими животными – зайцеобразными, грызунами, насекомоядными, рукокрылыми, птицами, включая редкие и исчезающие виды. Основная цель – оказание качественной узкоспециализированной помощи пострадавшим, реабилитация после лечения и возвращение животных в естественную среду обитания», — сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, что при КемГУ уже давно работает Центр помощи диким и экзотическим животным. Туда жители Кузбасса привозят зверей и птиц, попавших в беду. Пока что сотрудники центра обращаются в сторонние ветеринарные клиники. С 2018 года животных будут обследовать и лечить в вузе, в Центре сохранения биологического разнообразия.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе КемГУ, центр будет находиться в восьмом корпусе. Сейчас в учреждение закупают оборудование. Уже приобретён аппарат для проведения УЗИ.