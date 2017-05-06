В Керченском проливе строители подняли со дна моря самолёт времён ВОВ

В Сети появилось видео подъёма со дня Керченского пролива американского истребителя Р-40 времён Великой Отечественной войны. Воздушное судно нашли в шести километрах от места, где строители возводят «Крымский мост». Скорее всего, пилот самолёта участвовал в Керченско-Эльтигенской операции и был подбит. Специалисты не нашли в кабине воздушного судна спасательный плот, что говорит о том, что пилот, скорее всего, катапультировался.

С помощью специальной технике специалистам удалось поднять с морского дня фюзеляж весом более 3,5 тон. Эксперты заявили о том, что истребитель находится в хорошем состоянии. В ближайшем будущем его могут разместить на территории 29-1 береговой батареи Керченского укреплённого сектора береговой обороны Черноморского Флота СССР.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев, данный самолёт можно восстановить. Подводную съёмку, а также виде подъёма опубликовал инфоцентр «Крымский мост».