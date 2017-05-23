В Kia объявили цены на новый хэтчбек Picanto. Его продажи стартуют 2 июня 2017 года. Новинку представят в пяти комплектациях. Стоимость авто составит от 549 900 рублей до 854 900 рублей. Об этом информирует «Автостат» со ссылкой на пресс-службу KIA Motors Rus.

Ранее Сибдепо сообщал, что машину оснастят бензиновыми двигателями 1,0 MPI (67 л.с.) и 1,2 MPI (84 л.с.). У первой версии авто будет 5-ступенчатая механическая коробка передач, а у второй – 4-ступенчатый «автомат».

Впервые в истории модель Picanto можно будет купить со спортивным дизайн-пакетом GT Line. Автомобиль в этой комплектации отличается наиболее обширным списком оснащения. Его цена будет максимальной и составит 854 900 рублей.