В Киеве частично обрушился автомобильный мост

Накануне вечером в Киеве обрушилась часть Шулявского путепровода, связывающего проспект Вадима Гетьмана и улицу Александра Довженко. Также мост проходил над проспектом Победы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На путепроводе обрушилась одна крайняя из нескольких параллельных железобетонных балок моста и упала на припаркованный автомобиль, в котором на тот момент никого не было, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киеве. Сейчас все соответствующие службы устраняют последствия разрушения, а также следят за тем, чтобы не произошло дальнейшее разрушение.

См. также

По данным местных СМИ, мэр города Виталий Кличко заявил, что мост «устал от времени» и его неправильно эксплуатировали, поэтому его часть обрушилась.

Шулявский мост построили в 1964 году. Его длина составляет 295 метров, а ширина – 14. В 1985 году его расширили на четыре из восьми направлений клеверообразной развязки, а среднюю часть моста расширили на 21 метр.