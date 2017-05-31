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В Киеве считают, что Пушкин был украинским поэтом

В Киеве считают, что Пушкин был украинским поэтом

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Пушкина вдохновлял Крым и Одесса, значит он — украинец.

Накануне состоялась пресс-конференция по итогам переговоров с президентом Франции, во время которой глава России Владимир Путин заявил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. Он напомним присутствующим о русской Анне — королеве Франции, что вызвало возмущение у украинских политиков.

В Киеве считают, что Анна Ярославна (дочь великого князя Ярослава Мудрого — прим. Сибдепо) была украинкой, потому что в годы её рождения Москвы ещё не существовало. Украинские политики обвинили Путина в «похищении Анны Ярославны в российскую историю». После этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Александр Пушкин был украинским, а не русским поэтом.

В качестве доказательства этого факта Климкин заявил в своём Twitter, что Пушкина неоднократно вдохновляли Одесса и Крым.

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича, в Прокопьевске у памятника поэту состоятся традиционные городские чтения его произведений. Также в день рождения русского классика по местному ТВ и радио будут транслировать поэму «Руслан и Людмила» в озвучке горожан.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.wikipedia.org

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