Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Пушкина вдохновлял Крым и Одесса, значит он — украинец.

Накануне состоялась пресс-конференция по итогам переговоров с президентом Франции, во время которой глава России Владимир Путин заявил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. Он напомним присутствующим о русской Анне — королеве Франции, что вызвало возмущение у украинских политиков.

В Киеве считают, что Анна Ярославна (дочь великого князя Ярослава Мудрого — прим. Сибдепо) была украинкой, потому что в годы её рождения Москвы ещё не существовало. Украинские политики обвинили Путина в «похищении Анны Ярославны в российскую историю». После этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Александр Пушкин был украинским, а не русским поэтом.

В качестве доказательства этого факта Климкин заявил в своём Twitter, что Пушкина неоднократно вдохновляли Одесса и Крым.

Вважатиму Пушкіна українцем.Зрештою,українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:) #JeSuisAnnedeKyiv #JesuisUkrainienne — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 30, 2017

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича, в Прокопьевске у памятника поэту состоятся традиционные городские чтения его произведений. Также в день рождения русского классика по местному ТВ и радио будут транслировать поэму «Руслан и Людмила» в озвучке горожан.